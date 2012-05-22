德国一农场所产鸡蛋发现过量二恶英

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透汉堡5月22日电---德国有关部门周二表示，一家德国农场的鸡蛋被发现含有过量的有毒化学品二恶英。4月份，德国其他五家农场也有类似事件发生。
德国北莱茵威斯特法伦州(North Rhine Westphalia)农业部称，该州博尔肯(Borken)附近的一座家禽农场的鸡蛋中发现了二恶英。该州的几家农场也是4月份鸡蛋污染事件的来源。
长期食用二恶英会对人体健康造成伤害，但小剂量不会。该州称，此次发现不会对公众健康造成重大伤害，因长期食用才会有此威胁。
农业部表示，该农场已被封锁，且正在追踪所生产的鸡蛋并停售，当局也正在寻找污染源。农业部称，该农场在自己的安全检查中发现了二恶英。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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