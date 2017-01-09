独家：德国副财长敦促欧洲央行“审慎开始退出”刺激措施

路透柏林1月6日 - 德国副财长Jens Spahn周五对路透表示，欧洲央行(ECB)的扩张性货币政策有许多副作用，因此应该“审慎开始退出”刺激措施。

欧洲央行努力让通胀率达到略低于2%的目标水准，但多年来通胀率一直低于目标。为了对抗通缩，欧洲央行把指标利率降到了零水准，并推出了规模庞大且充满争议的公债购买计划。

周二公布的德国通胀率跳升，引发关于欧洲央行宽松政策及低利率的争议。德国媒体和一些保守派议员认为，低利率侵蚀了储蓄。德国将于9月进行联邦选举。

Jens Spahn是总理默克尔所属的德国基督教民主党(CDU)资深成员。他说，最近消费物价上涨加快，并不令人意外，而且整体通胀率尚未达到欧洲央行略低于2%的目标水准。

“但是...扩张性货币政策有很多副作用，这就是需要开始谨慎退出的原因，”Spahn在电邮声明中对于路透询问近期消费者物价上涨一事作出回覆。

Spahn未讲明他所指的是哪些副作用。但政府及央行高级官员已就资产泡沫和房地产市场过热提出了警告。

德国12月通胀率跳涨至1.7%，为逾三年来最高水平，接近欧洲央行设定的略低于2%的通胀目标。

部分德国议员也曾警告称，欧洲央行若不尽快调整政策，有可能助长对疑欧派政党的支持。德国财长朔伊布勒去年也曾表达过这一观点。(完)