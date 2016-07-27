柏林病人枪杀医生后自杀 警方调查嫌犯背景

英国首相发言人称有关“硬退欧”的媒体报导纯属臆测
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透柏林7月26日 - 德国柏林警方表示，一名病人在柏林一所大学的医院内周二枪杀一名医生后自杀，但“毫无迹象”显示此事与恐怖主义有关。
目前德国情势非常紧张，自7月18日以来发生了多起中东或亚洲裔男子针对平民发动的袭击事件，已造成10人丧生。伊斯兰国(IS)武装组织宣称，对周二前发生的四起事件中的两起负责。
柏林警方称，上述医生受到致命伤，随后不久就身亡。
警方补充称，这所位于柏林Steglitz区的医院现在“处于控制下”，调查人员正在现场了解情况，以确定犯罪背景。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。