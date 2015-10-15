焦点：消费者和难民料成为德国经济增长动力

路透柏林10月14日 - 德国政府预计强劲的民间消费以及政府在难民方面的支出将带动今明两年的经济增长，抵消中国及其他新兴市场需求趋软的影响。

就业水平创纪录高位、薪资上涨，加上接近稳定的物价拉抬家庭支出，汽油价格下降也节省下来一些资金用于其他消费。

与此同时，数量创纪录的外国人口在进入德国，或为躲避中东的战争，或为了寻求机会。联邦政府及各州花费100亿欧元(110亿美元)，用于新移民安置与归化，以及解决他们的就业。

“难民方面，我们在教育、幼儿园和学校方面的支出计划数以十亿欧元计，这肯定会起到类似小规模刺激举措的作用，”德国经济部长加布利尔周三称，并表示鉴于德国人口老龄化，这是为德国的未来投资。

他称消费者支出仍将是经济的主要推动力。尽管全球经济前景低迷，但德国经济仍稳步增长。

政府略调降对2015年经济增长预估，由4月预期的成长1.8%调降至1.7%，重申了2016年经济料将增长1.8%。

经济部预期，今明两年国内需求将分别增长1.7%和2.1%。并上修了对政府支出的预估，预期今年将增加2.3%，明年将扩大2.0%，主要归因于难民问题导致支出提高。

难民的涌入料也会影响到就业市场，经济部称，明年就业人口将增加至创纪录的4,330万人，不过新涌入的人口可能会令2016年失业人数增加60,000人。

谈到外贸时，加布利尔说德国企业仍从疲弱欧元中获益。

德国经济部预计，今年出口将增长5.4%，明年增长4.2%，但进口增幅将更为强劲。

这意味着今年贸易将只对经济增长做出很小的贡献，使得国内消费成为明年经济增长的唯一支柱。

德国政府预计今明两年消费者物价指数(CPI)升幅分别为0.3%和1.1%，远低于欧洲央行略低于2%的目标水准。

加布利尔表示，尽管9月通胀年率八个月来首次转为负值，但他不担心德国陷入通缩。(完)