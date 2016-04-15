德国多家智库为欧洲央行辩护 敦促德国政府支撑经济成长（更新版）

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路透柏林4月14日 - 德国多家主要经济智库周四为欧洲央行辩护，称德国政府不应批评欧洲央行，而是应该专注于自身在支持增长方面的作用。

这些智库在春季报告中为欧洲央行的货币政策辩护，称鉴于欧元区通胀和产出依然非常低，这些政策“从基本面来看是适宜的”。

“由此节省下来的利息可以用于额外的政府支出，受制于欧洲的债务规定，这些支出原本是不可能的，”他们并称，德国自身也在很大程度上从中受益。

IWH的经济学家Oliver Holtemoeller表示，因此政界人士批评欧洲央行是不合适的。

“扩张导向大致上而言是正确的，”Ifo经济学家Timo Wollmershaeuser表示。但他补充称，有关非常规货币措施的辩论，例如直接发钱给民众，凸显出对于货币政策效力的疑虑与日俱增。

欧洲央行管委会成员、德国央行总裁魏德曼本周也支持欧洲央行的货币政策。他向金融时报表示，“欧洲央行必须履行维持物价稳定的职责，因此不论对特定措施是否有不同看法，在这节骨眼上扩张性货币政策立场是适当的。”

**减税、提振投资**

这些经济智库呼吁，政府应该把预算盈余花费在削减所得税及提升基础建设和教育投资上，与批评德国紧缩财政政策的部分欧盟伙伴国站在同一阵线。

“延续近几年非成长导向的经济政策将难以为继，”智库称，并警告明年联邦选举之前不应扩大提高养老金等与消费有关的支出。

这些智库称，在海外对德国商品及服务需求转弱的情形下，他们将德国2016年经济成长率预估由1.8%调降至1.6%。

随着全球经济丧失动能，德国传统上扮演的出口强国的角色也失去光彩，内需接手成为主要成长动力来源。

这些智库预估这样的趋势将会延续，2017年经济成长将进一步放缓至1.5%。政府预料将在4月20日提出最新的今年经济数据预估。(完)