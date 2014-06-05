德国经济：银行团体认为低利率正慢慢对经济构成威胁

**滋生物价泡沫**

这可能滋生泡沫，因投资者追寻更高收益。德国绩优股Dax指数逼近10,000点大关，房地产价格自2010年以来已累计上涨11%--某些城市甚至跳涨三分之一。

“我认为这很危险，”国有开发银行KfW执行长Ulrich Schroeder称。

德国央行已经警告部分地区的楼市过热。

德国经济还从低利率环境中受益。

欧洲其他地区经济回升可能再度刺激德国企业增加投资。此前由于国内回报较低，国外风险又太大，德国企业在国内外增加投资的兴趣不大。

德国所需支付的债务利息也因超低利率而减少。根据当前预算规划，2014年，联邦政府将支付约300亿欧元的债务利息，较10年前减少了100亿欧元，当时整体债务规模较小。

但也有不利影响。

德国是一个传统的偏重于储蓄而非消费的国家。倘若欧洲央行一如预期首度下调存款利率至负值，那么德国储户可能会遭受冲击。

不过，低利率带来的真正风险可能在于，夸大了德国的经济力道，掩盖了竞争力问题并导致经济政策过于宽松。

德国商业银行分析师Joerg Kraemer认为，这比不太可能出现的经济过热更加危险。

“这将催生错误的经济政策，例如在改革方面倒退。结果将导致竞争力削弱，”Kraemer称。

梅克尔政府已经计划设定全国最低工资，打算下调部分人群领取养老金的年龄门槛，且提高其他人群所获得养老金的金额。

“受多年来采取宽松货币政策的提振，德国经济将以高于平均水平的速度增长，投资者因此可能会忽视竞争力削弱的问题，”Kraemer称。