德国经济：银行团体认为低利率正慢慢对经济构成威胁

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
**滋生物价泡沫**
这可能滋生泡沫，因投资者追寻更高收益。德国绩优股Dax指数逼近10,000点大关，房地产价格自2010年以来已累计上涨11%--某些城市甚至跳涨三分之一。
“我认为这很危险，”国有开发银行KfW执行长Ulrich Schroeder称。
德国央行已经警告部分地区的楼市过热。
德国经济还从低利率环境中受益。
欧洲其他地区经济回升可能再度刺激德国企业增加投资。此前由于国内回报较低，国外风险又太大，德国企业在国内外增加投资的兴趣不大。
德国所需支付的债务利息也因超低利率而减少。根据当前预算规划，2014年，联邦政府将支付约300亿欧元的债务利息，较10年前减少了100亿欧元，当时整体债务规模较小。
但也有不利影响。
德国是一个传统的偏重于储蓄而非消费的国家。倘若欧洲央行一如预期首度下调存款利率至负值，那么德国储户可能会遭受冲击。
不过，低利率带来的真正风险可能在于，夸大了德国的经济力道，掩盖了竞争力问题并导致经济政策过于宽松。
德国商业银行分析师Joerg Kraemer认为，这比不太可能出现的经济过热更加危险。
“这将催生错误的经济政策，例如在改革方面倒退。结果将导致竞争力削弱，”Kraemer称。
梅克尔政府已经计划设定全国最低工资，打算下调部分人群领取养老金的年龄门槛，且提高其他人群所获得养老金的金额。
“受多年来采取宽松货币政策的提振，德国经济将以高于平均水平的速度增长，投资者因此可能会忽视竞争力削弱的问题，”Kraemer称。
“但新一轮经济衰退总有一天会到来，到时我们就会猛然醒悟。”(完) (编译 戴素萍/许娜；审校 于春红)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
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