焦点：德国1969年以来首次实现预算平衡 反对靠举债或印钞刺激经济

路透伦敦1月13日 - 德国周二自豪地表示自1969年以来首度实现预算平衡，同时施压欧元区其他国家效仿其撙节路线，而不要试图通过举债或央行印钞来刺激陷入停滞的经济。

德国财政部表示，政府原本计划在2015年实现联邦预算平衡，但在税收强劲和低利率的扶助下，提前一年实现了这个目标。

法国和意大利等欧盟伙伴国、及国际货币基金组织(IMF)和经济合作暨发展组织(OECD)等国际组织呼吁将部分意外的财政收入，用于促增长的公共投资，对此德国总理梅克尔已断然拒绝。

欧洲央行(ECB)九天后可能将决定祭出大规模购债计划，以期提振经济并避免欧元区陷入通缩。

欧元区12月整体通胀率落入负值，扣除能源和食品的核心通胀率为0.7%，远低于央行略低于2%的目标。持续的低通胀令那些高负债政府和家庭难以降低债务负担。

欧洲央行执委科尔对德国世界报表示，央行准备好在1月22日开会时做出决定。然他保留了推迟决定的可能性；并称希腊大选在1月25日举行，将不会影响到央行的货币政策路线。

“讨论非常深入，”科尔称，“上周我们讨论了很多技术细节。”

本周的路透调查显示，20位货币市场交易员中有八位预测，欧洲央行将在本月推出买债计划，其余几乎全都预期是在下次3月会议上做出宣布。

德国深具影响力的德国央行及保守的金融机构反对所谓的量化宽松政策(QE)，即印钞买进证券并刺激经济的政策。

他们质疑在目前油价下滑给经济带来提振之际，推出货币刺激举措是否有其必要，并坚称买进公债将引发法律及道德争议，未来还可能让德国纳税人蒙受损失。

欧洲央行是否将无视德国的疑虑而推行雄心勃勃的QE计划，这部分取决于周三欧洲法院将要发表的法律意见。其中涉及到欧洲央行总裁德拉吉在2012年承诺竭尽所能拯救欧元后宣布的直接货币交易(OMT)计划，不过该计划从未启动过。

OMT计划是指买进欧元区接受纾困计划成员国的公债。如果欧洲法院的法律顾问认为该计划超越了欧洲央行职权，或者暗示应限制此类购债，那么德拉吉推动QE的难度将更大。

欧洲央行一些消息人士预计，央行管理委员会委员将批准有限形式的QE，欧洲央行将购买部分公债，但主要还是由各国央行来购买本国债券，并自行承担风险。

**空间有限**

欧盟执委会周二公布了一项具体规定，计划在未来三年投资3,150亿欧元，鉴于德国的反对，该计划并未涉及新的公共资金。

欧盟执委会称，公共投资和结构性改革可以为不符合欧盟预算规定的国家赢得一定的空间。因此，法国和意大利在3月再度面临财政计划审查时，遭受重罚的可能性降低了。两国分别是欧元区第二和第三大经济体。

为欧洲战略投资基金(European Fund for Strategic Investment，简称EFSI)出资的国家，如果因此导致预算赤字/国内生产总值(GDP)之比超过欧盟规定的3%上限，将不会受罚。但对于那些本身赤字已经超限的国家，欧盟则不会姑息。

德国不大可能因为实现预算平衡而放宽财政政策，尽管今年德国经济料将放缓。

德国总理梅克尔所在的基督教民主党(CDU)人士表示，现在政府关心的应该是偿还债务，绝非增加公共基础设施投资或减税以刺激疲弱内需。

1920年代的恶性通胀吞噬掉整整一代人的积蓄，德国人对此依然心有余悸，很多德国人都反感负债。

贝伦贝格银行经济分析师Christian Schulz表示，预算平衡对德国政府的公信力至关重要，政府将从“期盼德国政府不再增加举债”的选民那里收获政治红利。Schulz称，虽然增加支出可能提振内需并增加对欧洲其它国家的进口，但不大可能对欧元区经济增长产生很大影响。(完)

(编译 许娜/戴素萍/李婷仪/杜明霞；审校 李爽/孙茉莉/郑茵)

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