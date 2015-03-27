德国经济：顾问小组将2015年成长预估提高至1.8%

路透柏林3月26日 - 德国经济顾问小组周四将今年德国经济成长预估从1.0%上调至1.8%，指因油价下滑和欧元走软。

“自2014年10月以来油价已经大幅下滑，这提高家庭实质收入并改善消费支出。同时欧元贬值促进德国出口，”顾问小组发布声明称。

该顾问小组表示，欧洲央行放宽货币政策的影响有两面性，对经济产生的正面影响只是其中一面。

“经济前景改善，不应让我们忽略下面这个事实，即欧洲央行举措伴随着重大风险，这些举措不能取代必要的结构性改革，”他们称。(完)