德国经济：顾问小组将2015年成长预估提高至1.8%

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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路透柏林3月26日 - 德国经济顾问小组周四将今年德国经济成长预估从1.0%上调至1.8%，指因油价下滑和欧元走软。
“自2014年10月以来油价已经大幅下滑，这提高家庭实质收入并改善消费支出。同时欧元贬值促进德国出口，”顾问小组发布声明称。
该顾问小组表示，欧洲央行放宽货币政策的影响有两面性，对经济产生的正面影响只是其中一面。
“经济前景改善，不应让我们忽略下面这个事实，即欧洲央行举措伴随着重大风险，这些举措不能取代必要的结构性改革，”他们称。(完)
(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
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路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。
路透伦敦5月8日 - 低评级的南欧国家政府借款成本周一上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。