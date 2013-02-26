德国经济:料将在2013年第一季重回增长-欧央行执委亚斯穆森

* 德国经济将于2013年第一季重回增长

* 需要推行改革以避免成为"欧洲病夫"

* 企业融资问题应由执政者而非欧央行解决

路透柏林2月25日 - 欧洲央行执委亚斯穆森(Joerg Asmussen)周一表示,在2012年第四季出现萎缩后,德国经济料将于今年第一季重回增长.这与亚斯穆森上周向路透做出的类似评论相呼应.

但亚斯穆森同时称,德国需要推行改革,否则未来五至10年有可能像1990年代后期那样再次成为"欧洲病夫".

"初步迹象...表明(德国)经济将迅速复苏,我预测今年第一季我们就将看到德国经济恢复正增长,"亚斯穆森在德国储蓄银行业活动上说.

他曾在周五的一次访谈中向路透表示,其预期2013年第一季德国经济将较上年第四季"明显好转".第四季经济萎缩0.6%,受出口和投资活动低迷影响.

"德国如今能做到这么好正是其过去五至10年改革的成果,"亚斯穆森说.他所指即为德国前任总理施罗德(Gerhard Schroeder)实行的劳动力市场改革.