德国经济:料将在2013年第一季重回增长-欧央行执委亚斯穆森

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
* 德国经济将于2013年第一季重回增长
* 需要推行改革以避免成为"欧洲病夫"
* 企业融资问题应由执政者而非欧央行解决
路透柏林2月25日 - 欧洲央行执委亚斯穆森(Joerg Asmussen)周一表示,在2012年第四季出现萎缩后,德国经济料将于今年第一季重回增长.这与亚斯穆森上周向路透做出的类似评论相呼应.
但亚斯穆森同时称,德国需要推行改革,否则未来五至10年有可能像1990年代后期那样再次成为"欧洲病夫".
"初步迹象...表明(德国)经济将迅速复苏,我预测今年第一季我们就将看到德国经济恢复正增长,"亚斯穆森在德国储蓄银行业活动上说.
他曾在周五的一次访谈中向路透表示,其预期2013年第一季德国经济将较上年第四季"明显好转".第四季经济萎缩0.6%,受出口和投资活动低迷影响.
"德国如今能做到这么好正是其过去五至10年改革的成果,"亚斯穆森说.他所指即为德国前任总理施罗德(Gerhard Schroeder)实行的劳动力市场改革.
亚斯穆森说,对于德国中型企业来说,融资并不成问题,在近期的一项调查中,仅有15%的公司对此表示担忧.但对于欧元区其他国家的公司,这仍令他们忧虑.不过,这个问题应由政界而非欧央行来解决.(完) (编译 王湄; 审校 程琳)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。