德国经济：第二季有望稳步复苏，但经济风险仍高--央行

标题新闻：意大利2月零售销售较前月下滑0.3%，由1月跳升表现回落
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路透法兰克福5月21日 - 德国央行周二表示，由于海外市场对德国产品的需求回升，德国经济有望稳步复苏。
在民间消费增强的帮助下，德国经济在第一季得以免于陷入衰退。德国央行在月度报告中称，预计经济将在第二季进一步增强，助力不只来自于建筑业改善。
“工业订单继年初表现欠佳后出现明显增加，在出口和设备投资的推动下，需求有望复苏，”报告称。
德国3月工业生产意外上升，得益于对欧元区的出口增长。
但德国央行也指出，目前仍然存在很大的经济风险，因为欧元区大多数地区的经济形势疲弱，债务危机也带来一些问题。
法国经济在第一季陷入衰退，此外由于经济前景黯淡，法国政府已被给予额外的两年时间来实现减赤目标，即将赤字与国内生产总值(GDP)之比降至3%以下。
德国央行警告道，在落实减赤规定时给予太多回旋的余地，可能会损害规定的信誉。德国央行总裁魏德曼本周末将造访巴黎。
“如果让人觉得，只要有足够的政治压力，必要的减赤举措就可能无限期推后，那么(规定的)约束效果可能从一开始就会受到损害，”德国央行报告称。(完) (编译 许娜; 审校 蔡美珍)
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行
(新增3月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8