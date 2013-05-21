德国经济：第二季有望稳步复苏，但经济风险仍高--央行

路透法兰克福5月21日 - 德国央行周二表示，由于海外市场对德国产品的需求回升，德国经济有望稳步复苏。

在民间消费增强的帮助下，德国经济在第一季得以免于陷入衰退。德国央行在月度报告中称，预计经济将在第二季进一步增强，助力不只来自于建筑业改善。

“工业订单继年初表现欠佳后出现明显增加，在出口和设备投资的推动下，需求有望复苏，”报告称。

德国3月工业生产意外上升，得益于对欧元区的出口增长。

但德国央行也指出，目前仍然存在很大的经济风险，因为欧元区大多数地区的经济形势疲弱，债务危机也带来一些问题。

法国经济在第一季陷入衰退，此外由于经济前景黯淡，法国政府已被给予额外的两年时间来实现减赤目标，即将赤字与国内生产总值(GDP)之比降至3%以下。

德国央行警告道，在落实减赤规定时给予太多回旋的余地，可能会损害规定的信誉。德国央行总裁魏德曼本周末将造访巴黎。