更新版 1-德国经济：央行称经济濒临衰退边缘，并发出悲观预测

《全球汇市》欧元兑美元小跌，因欧洲央行政策立场鸽派
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
(新增细节)
* 德国央行预测经济几乎没有改善
* 第二季德国经济略微萎缩
* 央行预测全年增长一般
路透法兰克福10月20日 - 德国央行周一发布的经济预测称，德国经济非常接近衰退，并预计今年下半年经济几乎没有增长。
根据该行的悲观预测，德国经济将继续保持疲弱，使欧元区的经济形势更加复杂。目前该地区经济已经接近停滞。
德国央行在月度报告中预测，德国经济的疲弱状况难有起色，并警告今年全年的经济表现可能“一般般”。
4-6月期间，德国经济产出萎缩0.2%，如果第三季再出现萎缩，将标志着经济陷入衰退。
“经济的总体表现应当和第二季水平差不多，甚至稍高一些，”德国央行预测第三季经济表现时说。“考虑到订单疲弱和企业信心低迷，今年最后一季的前景同样也不会太好。”
增长放缓可能使德国面临更大压力，要求其扩大投资以提振经济。
“作为欧元区经济增长的主要引擎，德国国内信心受到俄罗斯形势和其他事件的冲击，目前经济已经停滞，这意味着欧元区其他地区的增长也会更加疲弱，”贝伦贝格银行分析师Holger Schmieding表示。“德国经济的疲软状态可能蔓延到欧元区的其他地区。”(完)
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
* 黄金本周迄今下跌1.5% * 美元因美国数据上涨，欧元受德拉吉言论拖累 * 黄金技术支撑位在1,225-1,257美元 * 钯金触及2015年3月来最高水准 路透纽约/伦敦4月27日 - 金价周四重拾从本月中触及的五个月高位 回落的态势，回吐美国总统特朗普减税计划引发疑虑所录得的涨幅，欧洲 央行总裁德拉吉的讲话拖累欧元下跌。 1909 GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,265.21美元。美国期 金 收升0.1%，报每盎司1,265.90美元。 黄金从4月17日高位1,295.42美元回落，本周迄今下跌了1.5%。 周三黄金从两周低位反弹，因特朗普提议降低企业税。 “隔夜市场的走势没有延续，是因为欧洲央行和美元上涨，令黄金处 于守势，”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn说。 美元指数 上涨，此前数据显示美国企业投资加速增长，欧元降 至盘中低位，因德拉吉称欧洲央行决策者在周四会议上没有讨论
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