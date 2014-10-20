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市场报道 | 2014年 10月 21日 星期二 07:51 BJT

更新版 1-德国经济：央行称经济濒临衰退边缘，并发出悲观预测

(新增细节)

* 德国央行预测经济几乎没有改善

* 第二季德国经济略微萎缩

* 央行预测全年增长一般

路透法兰克福10月20日 - 德国央行周一发布的经济预测称，德国经济非常接近衰退，并预计今年下半年经济几乎没有增长。

根据该行的悲观预测，德国经济将继续保持疲弱，使欧元区的经济形势更加复杂。目前该地区经济已经接近停滞。

德国央行在月度报告中预测，德国经济的疲弱状况难有起色，并警告今年全年的经济表现可能“一般般”。

4-6月期间，德国经济产出萎缩0.2%，如果第三季再出现萎缩，将标志着经济陷入衰退。

“经济的总体表现应当和第二季水平差不多，甚至稍高一些，”德国央行预测第三季经济表现时说。“考虑到订单疲弱和企业信心低迷，今年最后一季的前景同样也不会太好。”

增长放缓可能使德国面临更大压力，要求其扩大投资以提振经济。

“作为欧元区经济增长的主要引擎，德国国内信心受到俄罗斯形势和其他事件的冲击，目前经济已经停滞，这意味着欧元区其他地区的增长也会更加疲弱，”贝伦贝格银行分析师Holger Schmieding表示。“德国经济的疲软状态可能蔓延到欧元区的其他地区。”(完)
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