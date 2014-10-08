焦点：德国经济持续下行 或为出台刺激措施埋下伏笔

路透柏林10月8日 - 每况愈下的欧洲经济眼下最不希望看到的事情，就是德国经济急转直下。迄今为止，德国仍扮演着欧元区经济发动机的角色。

不过，德国经济陷入低迷，或许能说服总理默克尔放宽国内的财政政策，并促使欧洲出台一些刺激举措。

眼下默克尔政府在经济方面的首要任务，是在2015年实现联邦预算的盈余，或收支平衡。

柏林官员将该目标描绘为政治“圣杯”。如果目标真的能够达成，将给执政的保守党和社会民主党(SPD)带来巨大利益。

很大程度上，正是由于这一预算目标的制约，默克尔一再回绝了国内及海外要求德国政府扩大基础设施建设公共资金的呼声。

然而，如果德国经济明年继续走弱，默克尔可能会顺应欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)的建议，被迫改变立场并增加公共投资力度。

“如果只有通过减支才能达到平衡预算目标，而那将加深衰退，则这种方案将被放弃，我们将看到支出增加，”一名德国高级官员称，鉴于问题的敏感性，该官员要求匿名。

另一名官员称：“如果德国经济严重放缓，或将带来政策的改变。”

**数据不佳**

目前来看“黑色零增长”已经近在咫尺。

失业率仍然低于7%，在德国统一以来的低位徘徊，同时税收收入处在纪录水准。

利率达到最低，令德国贷款成本大幅下降，进一步给预算构成支持。德国央行估计，由于利率下降，德国政府在过去七年节省1,200亿欧元，其中去年节省370亿欧元。

“如果经济严重下滑，预算平衡的目标肯定会有风险，”德国商业银行分析师Eckart Tuchtfeld称。“但我们认为这不大可能。我们的基础假设是，经济暂时疲软，而不是长期衰退。”

不过德国最近的数据异常糟糕。本周公布的8月工业订单和产出遭遇2009年金融危机高峰以来的最大降幅。

备受关注的德国9月Ifo企业景气判断指数连续第五个月下滑。最新采购经理人指数(PMI)调查显示，德国9月制造业活动出现15个月来首次萎缩。

周二，IMF将对德国2014年增长预估从1.9%大幅调降至1.4%，2015年预估从1.7%降至1.5%。

“德国经济前景存在很大风险，”德国智库DIW的Marcel Fratzscher表示，指出欧元区疲弱状况、法国和意大利的政治风险、可能曝光欧洲银行业问题的压力测试(结果即将公布)，以及乌克兰和中东的地缘政治威胁。

“我预计，如果经济进一步恶化，德国政府将对政策进行根本性的重新考量，”曾担任欧洲央行官员的Fratzscher称。

“你可能很快就会看到这一转变，”Fratzscher表示。

DIW预计，德国在几十年来对国内基础设施和设备的公共及民间支出不断减少后，正面临800亿欧元的年度投资缺口。

1990年代初，投资占德国国内生产总值(GDP)的23%，现在为17%左右，而经济合作暨发展组织(OECD)成员国均值为20%。

德国工业生产和GDP图表：link.reuters.com/zyx46s

**裂痕**

因为这一点，Fratzscher和德国政府经济顾问Peter Bofinger等经济学家，认为政府起初就设定平衡预算目标的做法是错误的。

但目前很难在德国政府内部找到认同这种看法的人。

对于欧元区和G20伙伴国家关于增加公共支出的要求，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)一直表示拒绝，并呼吁采取举措提振民间投资。

但有迹象显示，联邦政府内部的统一意见也开始出现裂痕。

上个月，德国劳工部副部长亚斯穆森(Joerg Asmussen)和欧洲央行执委科尔联合撰文，呼吁德国促进投资并下调工资税，以提振欧元区经济增长。

亚斯穆森去年离开欧洲央行执委会，重新回到德国政府任职，他的意见仍很有影响力。

德国经济部官员也认同提高公共投资的观点，并认为自从政府去年设定平衡预算目标以来，经济格局已经发生变化。(完)

(编译 洪曦/王丽鑫/朱晓军/杜明霞；审校 高琦/王洋)

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