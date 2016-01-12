德国经济：11月海外工程订单同比增长6%--行业协会

路透柏林1月12日 - 德国机械设备制造业联合会(VDMA)周二表示，德国11月实质工程订单较上年同期增长6%，受强劲内需和欧元区之外国家合同增长的推动。

国内合同跳增9%，国外订单增长4%。

“尤其让人欣慰的是，11月欧元区之外国家订单增长4%，追上整体海外订单的增长，”VDMA首席分析师Ralph Wiechers表示。对中国经济增长放缓的担忧已经在德国引发关切。德国是欧洲最大经济体。(完)