德国经济：11月海外工程订单同比增长6%--行业协会

《全球主要国家债券发行预告》--1月20日-1月27日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透柏林1月12日 - 德国机械设备制造业联合会(VDMA)周二表示，德国11月实质工程订单较上年同期增长6%，受强劲内需和欧元区之外国家合同增长的推动。
国内合同跳增9%，国外订单增长4%。
“尤其让人欣慰的是，11月欧元区之外国家订单增长4%，追上整体海外订单的增长，”VDMA首席分析师Ralph Wiechers表示。对中国经济增长放缓的担忧已经在德国引发关切。德国是欧洲最大经济体。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
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