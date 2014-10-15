综述：德国经济阴云密布 对欧盟增加公共投资的呼声增强

路透柏林/卢森堡10月14日 - 欧元区最大的经济体-德国经济数据黯淡，周二引发全球金融市场担忧，并增强了对欧盟财长会议加速重启公共投资的呼声。

德国政府大幅调降今明两年的经济增长预期，欧元区8月工业生产大幅下滑，备受关注的德国ZEW经济景气指数自2012年11月来首次跌至负值。

德国政府将2014年经济增长预估从4月的1.8%调降至1.2%，2015年增长预估从上次的2.0%降至1.3%，归因于外部危机，特别是乌克兰危机后对俄罗斯实施制裁，以及全球经济增长趋缓。

德国经济部长加布利尔在公布预测的时候表示，“对保持经济活力，尤其是长期增长和繁荣来说，投资非常重要。德国必须大量增加对基础设施的投资。”

但他拒绝偏离默克尔政府明年实现预算平衡的目标，这将是德国政府自1969年以来首次实现预算平衡。

他说，即便德国通过借款来改善公路和铁路，宽带网络和能源网络等基础设施，也不会给疲弱的欧元区国家带来更多增长。

“德国增加负债，不会给意大利、法国、西班牙和希腊带来增长，”加布利尔说。

“因此德国政府坚持联邦预算不增加新债的目标不变，我们预计今年经济增长1.2%、明年增长1.3%，这样的增速能够实现预算目标，”他在记者会上说。

**德国成为众矢之的**

德国由于未利用其庞大的经常帐盈余和预算空间增加基础设施投资，在国际货币基金组织(IMF)、欧盟执委会、欧洲央行及经济合作暨发展组织(OECD)等国际经济机构中已经成为众矢之的。

备受关注的德国10月ZEW经济景气判断指数近两年来首次降至负值，打击欧洲和亚洲股市下跌，德国10年期公债收益率(殖利率)也触及纪录低点。

该指数的下滑，表明德国经济受到海外地缘政治危机、欧元区经济疲弱和内需疲软的影响。

此外，希腊10年期公债收益率自3月以来首次升破7%，因该国退出国际纾困计划的打算面临政治不确定性，而且明年初可能提前选举。经济担忧也推动西班牙和意大利公债收益率上升。

一些分析师认为，德国经济信心低落，外加通胀预期处于纪录低位，加大了欧洲央行实施量化宽松政策的可能性。该政策实际上就是央行印钞而后用于购买公债。

不过，这样的政策面临德国央行以及保守的德国政治与金融权威人物的激烈反对。德国央行更是公开批评欧洲央行的货币宽松政策。

ZEW首席经济学家Clemens Fuest表示，如果通胀预期继续下滑，欧洲央行就有理由实施量化宽松政策，但央行可用的手段正在接近极限，现在轮到政府采取行动了。

Fuest认为，德国政府在扩大投资支出方面还有空间，若一味坚持2015年预算平衡，对整个欧盟而言，这也许算不上太好的信号。(完)

(编译 张荻/李春喜/郑茵 审校 张涛)

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