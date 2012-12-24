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债券 | 2012年 12月 24日 星期一 15:57 BJT

德国经济: 明年出口可能增长4%,受助于发展中国家需求--DIHK

路透柏林12月24日 - 据德国法兰克福汇报周一的报导,德国工商联会(DIHK)预计2013年德国出口可能增长4%.

DIHK表示,尽管贸易壁垒增加以及工业化国家经济成长不振,但发展中国家对德国出口商品的需求会有可观的增长.

"2013年德国出口商将经历艰难时局,"DIHK分析师对该报纸称.(完)

(编译 田建华; 审校 程琳)

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