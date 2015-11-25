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亚洲 | 2015年 11月 26日 星期四 07:53 BJT

德国经济：由于欧元走软，出口商对未来预期更加乐观--Ifo调查

路透柏林11月25日 - 德国周三公布的一项调查显示，由于欧元 走软，德国出口商预期海外需求将更加强劲，汽车制造商和化工企业尤其乐观。

欧元 周三触及七个月低点1.0589美元。

即便美联储一如预期在12月15-16日的会议上升息，欧洲央行(ECB)下周会议上可能进一步宽松政策，这将进一步压低欧元。

“德国工业对于未来的出口再次感到乐观，”德国智库Ifo主席辛纳表示。

“欧元走软是个利好，”他说。

德国11月Ifo出口预期指数跳升至7.5，10月则跌至5.9。

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