德国经济形势良好 但英国脱欧后风险增大--财政部月报

路透柏林7月21日 - 德国财政部周四表示，德国经济依然保持稳健增长，受益于国内需求强劲，但在英国决定脱离欧盟之后，外部风险增大。

“最新一批经济数据表明，今年以来经济稳健上行的情况将会持续，”财政部在月报中称。

财政部称，德国经济整体形势稳固，“但在英国作出(脱欧)决定后，风险有所增大”。

德国是欧洲最大的经济体，第一季经济成长0.7%，为两年来最强季度成长，因民间消费激增、建筑投资增加以及国家在移民方面的支出盖过了外贸疲弱的影响。

政府预计，活跃的国内需求将推动整体经济在2016年成长1.7%，与去年持平。

财政部指出，年初经济增长强劲主要是受暖冬带动的建筑业活动有力等特殊因素推动。

财政部补充称，通常在春季的建筑业活动复苏从而被提前，意味着可能抑制第二季经济增长率。但就业增加、实质薪资提高和物价基本稳定，料进一步提振消费者的购买力。

这带来的强劲国内需求正推高税收收入，财政部称2016年前六个月总体收入同比增长逾5%。因此，财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)能够增加移民和基础设施支出，同时坚持他重视的平衡预算目标。

报告显示，今年1-6月，联邦政府支出增加逾2%至1,507亿欧元(1,660亿美元)，预算盈余约为50亿欧元。

财政部表示，预计出口将继续以温和速度增长，显示需求、尤其是欧元区国家需求强劲。“但是全球经济的发展仍受限，”财政部补充称。(完)