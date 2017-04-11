德国主要智库上调今明两年GDP增速预估--消息人士

美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透柏林4月11日 - 据知悉最新预估数据的消息人士透露，德国主要经济智库已将2017年国内生产总值(GDP)增幅预测由1.4%调升至1.5%，对2018年的预估调高至1.8%。最新预估定于周三公布。
智库此前预计德国2018年GDP增长1.6%。德国2016年GDP增幅为1.9%。
消息人士表示，智库还估计就业人数将继续增加，2017年和2018年总的劳动人口料均增加100万人。(完)
(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透东京5月24日 - 亚洲股市周三盘初微跌，澳元与离岸人民币下滑，因此前评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。