版本:
中国
国际财经 | 2017年 4月 11日 星期二 18:20 BJT

德国主要智库上调今明两年GDP增速预估--消息人士

路透柏林4月11日 - 据知悉最新预估数据的消息人士透露，德国主要经济智库已将2017年国内生产总值(GDP)增幅预测由1.4%调升至1.5%，对2018年的预估调高至1.8%。最新预估定于周三公布。

智库此前预计德国2018年GDP增长1.6%。德国2016年GDP增幅为1.9%。

消息人士表示，智库还估计就业人数将继续增加，2017年和2018年总的劳动人口料均增加100万人。(完)

(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐