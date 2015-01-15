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货币新闻 | 2015年 1月 15日 星期四 17:07 BJT

德国经济：2014年增1.5%符合预期，为三年来最强劲表现

路透柏林1月15日 - 德国统计局周四公布，2014年国内生产总值(GDP)初值为较上年增长1.5%，创三年来最强劲增速。

德国经济去年开局强劲，但第二季萎缩，第三季仅勉强实现增长。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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