更新版 1-德国经济：2015年经济成长1.7%，创四年最快增速

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
ING分析师Carsten Brzeski表示，年率数据暗示德国经济2015年第四季较前一季增长0.4%。
德国民间消费增长1.9%，为2015年的经济增长贡献了1.0个百分点；公共支出贡献了0.5个百分点。贸易贡献了0.2个百分点，不过进口增长略高于出口。
GDP增速与政府的预测一致。德国预计2016年GDP增长1.8%。去年德国涌入逾100万难民，由于政府在住房和移民融合措施等方面加大投入，导致政府支出增长。
“展望未来，2016年经济应会呈现双轨复苏，一方面是强劲的消费和服务业，另一方面是疲弱的工业生产和出口，”Brzeski说。(完)
(编译 刘秀红/李春喜 审校 王洋/白云)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
0821GMT - * 英镑/美元升穿分时图云区顶部1.2304，30日移动均线切入位1.2330为阻力位 * 日内指标呈超买，55日移动均线和日内高位1.2410/16带来压力 * 反弹起点是本周1.1983-1.2416涨势的38.2%回档位1.2250 * 大趋势仍为向下，若上档突破再次失败，可能重拾跌势 * 英镑/美元图表：http://reut.rs/2jAgfG3 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。