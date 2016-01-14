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市场报道 | 2016年 1月 14日 星期四 18:02 BJT

更新版 1-德国经济：2015年经济成长1.7%，创四年最快增速

ING分析师Carsten Brzeski表示，年率数据暗示德国经济2015年第四季较前一季增长0.4%。

德国民间消费增长1.9%，为2015年的经济增长贡献了1.0个百分点；公共支出贡献了0.5个百分点。贸易贡献了0.2个百分点，不过进口增长略高于出口。

GDP增速与政府的预测一致。德国预计2016年GDP增长1.8%。去年德国涌入逾100万难民，由于政府在住房和移民融合措施等方面加大投入，导致政府支出增长。

“展望未来，2016年经济应会呈现双轨复苏，一方面是强劲的消费和服务业，另一方面是疲弱的工业生产和出口，”Brzeski说。(完)

(编译 刘秀红/李春喜 审校 王洋/白云)

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