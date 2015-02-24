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市场报道 | 2015年 2月 24日 星期二 15:21 BJT

表格：德国第四季GDP确认为较上季增长0.7%，较上年同期增长1.6%

路透柏林2月24日 - 德国联邦统计局在周二公布的数据中确认，德国
第四季国内生产总值(GDP)为较上季增长0.7%，较上年同期增长1.6%

    
    以下为详细数据(%,括号内数据为前值):


    德国GDP变动           14年第四季      14年第三季 
                         较14年第三季    较14年第二季 
    GDP变动率                +0.7         +0.1
    民间消费                 +0.8         +0.8
    公共支出                 +0.2         +0.6
    总资本支出               +1.2         -1.2
     - 设备支出              +0.4         -1.4
     - 建筑投资              +2.1         -1.5
    出口                     +1.3         +2.0
    进口                     +1.0         +1.3
    
    注:较前季数据经过季节和工作日因素调整。(完)
  
 (编译 王丽鑫 审校 高琦)
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