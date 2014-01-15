《热点透视》20年投资不足埋隐患 基础设施拖累德国经济增长

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Olaf Storbeck 编译 李春喜/王冠中

路透伦敦1月14日 -世界上最繁忙的人工运河--连接北海和波罗的海德国基尔运河，去年不得不部分关闭，因为建于1914年的船闸年久失修，终于不堪重负。由于高速公路不受重视，平均每个德国驾车人每年浪费在交通堵塞上的时间达八个工作日，而高速公路曾是让德国人引以为豪的象征。在科隆的环城路上，一座跨越莱茵河的大桥因破败不堪而不得不对重型货车限行，普通轿车也要减速至每小时60公里才行。

德国公共投资紧缩产生的影响已经越来越明显地体现在日常生活中。总理默克尔曾承诺要解决这一日益严重的问题，但未能兑现诺言。过去20年来，德国这个欧洲最大经济体一直忽视对公路、铁路及运河的维护，导致大量投资积压。公共投资不足加剧了长期以来对民间部门的投资限制，而2014年的周期性复苏只能给予部分弥补。资金缺乏使德国经济增长前景面临风险。

虽然历届德国政府均否认这个问题，但至少现任总理默克尔承认这个问题的存在。她虽然承诺扩大每年基础设施支出，但较实际需求仍少12.5亿欧元。根据一个独立专家委员会的数据，要弥补20年的投资不足，需要公共投资至少增加五倍。更糟糕的是，德国新一届政府不愿采取有效的刺激计划，增加对民间部门的资本支出。

实际上德国可以轻松负担其急需的大规模投资项目。该国税收增长强劲，还有良好的融资信誉。其利率在历史低点附近已经徘徊了一年多--10年期德债的年利率仅为1.8%左右。但德国却因狭隘地关注财政整固而把自己逼入死胡同。此外，新政府更喜欢把多数额外税收大把花在越来越多的福利上。

两德统一后的10年，政府将数以10亿计的资金投入东德的现代化进程中，因此暂停了西德的基础设施维护。东德的重建完成之后，公共投资占联邦支出的比例由1998年的13%降至今天的不到10%。政府投资目前只占德国总投资的15.4%，在31个工业化国家中名列第25位。

据政府顾问估算，仅仅阻止设施进一步衰败就需要每年增加公共基础设施支出45亿欧元，或增加45%，但这仍然无法解决过去20年时间的积压需求。要解决以往的问题至少再需要400亿欧元，在15年完成，每年需要27亿欧元。

这些资金有大部分应用于交通运输网络。德国城市内有半数的桥梁需要整修。未来几年情况只会变得更糟。德国有65%的高架桥是在1965-1985年间建造。国营铁路也急需用钱。德国有三分之一的铁道桥超过百年历史。德国铁路系统的铁道、车辆和车站修缮维护工作每年需要42亿欧元，但仅付得出30亿欧元左右。

德国当局需要立即采取行动。犹豫得越久，要花的钱越多。此外，在2020年前分阶段实施更严格的新公共债务规定，将使得政府越来越不容易借钱。

好消息是，解决公共投资危机只是政治意愿的问题。相对的，要解决长久以来民间部门紧缩的问题则要复杂许多。尽管德国成长强劲，实质设备投资仍较2008年峰值低了15%。在连续六季下滑后，投资情况似乎已在去年末触底。

因欧元区不确定性降低以及低利率所带动的周期性复苏，可能在今年暂时提振民间投资。经济智库RWI预期，固定投资将增加4.8%。尽管是好消息，但这增幅仍不足以消除长久以来的投资疲弱情况。经济分析师仍在试图解释导致这异常颓势的基本面因素。

德国总理默克尔已承诺要在未来四年将德国的固定资本形成总额推至高于经济合作暨发展组织(OECD)均值。由于德国2011年固定资产形成总额仅较其他OECD成员国低0.2个百分点，因此这项目标并不难达成。

好转的情况要能持续，就得要进行更多的结构性改革来拉高国内投资的长期获利率，例如降低企业税体制的复杂度，以及减轻税务负担。像是提供国内投资税赋优惠等更积极的经济政策，也会有所帮助。

目前为止，德国当局仍未讨论到这些议题。德国会因为这些短视近利的撙节而付出高昂的代价。其他欧洲国家亦然。(完)

(译文审校 高琦)

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