德国政府考虑上调2014年经济增长目标至1.8%--报道

专访：墨西哥财长称披索可望进一步走强
路透华盛顿4月20日 - 墨西哥财长Jose Antonio Meade周三晚间表示，墨国披索颇具竞争力”，尽管可能出现几波震荡，但未来可望进一步走强。
路透柏林1月26日 - 德国明镜周刊(Der Spiegel)周日报导，德国政府正考虑提高2014年经济成长预测，从去年底公布的目标1.7%提高至1.8%。
经济部官员希望将2014年德国经济的成长目标上调至1.8%。
经济部正与总理和财政部共同讨论政府的官方预测，之后会公布该目标。
明镜周刊表示，经济部认为2015年经济将继续加快脚步，国内生产总值(GDP)成长率将达2%。
其并预期，德国2014年和2015年的就业人口将攀升至4,200万水准之上。
德国央行曾预测2014年和2015年经济将分别成长1.7%和2%。2013年时经济成长了0.4%。(完)
(编译 戴素萍 审校 张涛)
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