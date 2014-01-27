德国政府考虑上调2014年经济增长目标至1.8%--报道

路透柏林1月26日 - 德国明镜周刊(Der Spiegel)周日报导，德国政府正考虑提高2014年经济成长预测，从去年底公布的目标1.7%提高至1.8%。

经济部官员希望将2014年德国经济的成长目标上调至1.8%。

经济部正与总理和财政部共同讨论政府的官方预测，之后会公布该目标。

明镜周刊表示，经济部认为2015年经济将继续加快脚步，国内生产总值(GDP)成长率将达2%。

其并预期，德国2014年和2015年的就业人口将攀升至4,200万水准之上。

德国央行曾预测2014年和2015年经济将分别成长1.7%和2%。2013年时经济成长了0.4%。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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