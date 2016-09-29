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市场报道 | 2016年 9月 29日 星期四 17:55 BJT

欧洲经济：经济机构敦促欧央行先权衡购债计划效果再决定扩大刺激政策

路透柏林9月29日 - 周四一些主要经济机构敦促欧洲央行等候并权衡购债计划的效果，然后再进一步采取扩张性政策。

他们称，多数机构认为如果通胀压力持续疲软，欧洲央行应当采取更多措施刺激欧元区经济。

“如果欧元区物价压力和产能利用率未能明显上升，多数机构认为可以扩大扩张性货币政策，”他们写道。

这些机构还主张德国将财政政策侧重在促进增长的投资项目上，而不是放在给难民发放福利等刺激消费的项目上。他们的报告一年公布两次，而且成为德国政府自己的经济评估报告的一部分。

这些机构还将德国今年的经济增长预估由稍早的1.6%上调至1.9%，将2017年GDP增长预估由1.5%下调至1.4%。(完)

(编译 李春喜 审校 汪红英)

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