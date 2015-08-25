德国上班族每年休假多达40天 排名欧洲榜首--研究

路透柏林8月24日 - 德国科隆经济研究所（IW）周一称，德国上班族休假为欧盟最多，每年平均有30天带薪假期和10天公众假期。

IW为巴伐利亚州雇主协会所做的一项研究发现，德国上班族的年假和带薪假期成本占德国总薪酬支出的16.2%，为欧盟最高水平。

“德国的带薪假期和公众假期为欧盟最多，”IW高级研究员Christoph Schroeder表示。

他表示，德国也很可能是全球假期第一大国，但法国不遑多让。

“尽管假期长，但德国的竞争力仍然非常高，”Schroeder表示。

“但随着熟练劳动力短缺状况恶化，40天的带薪假期将成为一个问题。”

德国是欧洲最大经济体，尽管有2008金融危机和欧元区危机，但德国经济自2010年来录得稳定增长。

在上述研究中排在德法后面的是丹麦，为39天，意大利为37天，捷克、奥地利和瑞典为36天。

英国与欧洲平均线相当，为32.8天，相当于有12.6%的薪酬成本用于年假和公众假期。比利时垫底，为29天，假期占薪酬成本7.9%。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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