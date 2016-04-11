德国经济在年初已经提速 得益于国内需求强劲--经济部月报

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透柏林4月11日 - 德国经济部周一称，该国经济在今年初加快成长步伐，因受国内强劲需求推动，但对外贸易前景依然黯淡，未来几个月增长料将放慢。
德国是欧洲最大的经济体，去年第四季成长0.3%，全年总体成长1.7%，得益于民间消费强劲且政府在难民方面增加支出，而外贸净出口却几乎并无贡献。
新近公布的一连串经济数据表现良好，包括建筑投资稳步增长，让人进一步冀望今年第一季德国国内生产总值(GDP)有可能最多成长0.5%。
“德国经济年初已经提速，”经济部在4月报告中写到，并称公司高管所担忧的不确定性近期已经减弱，企业看来更加愿意进行设备投资。
经济部指出，由于就业市场情况良好，薪资增长稳健且物价几近持稳，民间消费保持强劲势头，同时政府支出也将支撑经济成长。
经济部称，“为难民提供帮助，应会促使政府支出明显增加，并为建筑业投资提供动力。”
政府已承诺，到2020年时将社会保障住房基金增加两倍至逾60亿欧元，以应对上百万难民涌入导致廉价住房短缺的问题。
在贸易问题上，经济部表示，“全球经济前景仍然低迷...中国经济增长正在逐步放缓。”
该部并称，油价挫跌还损及其他新兴市场的增长前景，对美国的石油企业和供应商有负面影响，而美国是德国最为重要的贸易伙伴。
经济部认为，“2016年开局良好，德国或可保持扩张的势头，但步伐略为放缓。”(完)
(翻译 郑茵/张荻； 审校 徐文焰)
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