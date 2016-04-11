德国经济在年初已经提速 得益于国内需求强劲--经济部月报

路透柏林4月11日 - 德国经济部周一称，该国经济在今年初加快成长步伐，因受国内强劲需求推动，但对外贸易前景依然黯淡，未来几个月增长料将放慢。

德国是欧洲最大的经济体，去年第四季成长0.3%，全年总体成长1.7%，得益于民间消费强劲且政府在难民方面增加支出，而外贸净出口却几乎并无贡献。

新近公布的一连串经济数据表现良好，包括建筑投资稳步增长，让人进一步冀望今年第一季德国国内生产总值(GDP)有可能最多成长0.5%。

“德国经济年初已经提速，”经济部在4月报告中写到，并称公司高管所担忧的不确定性近期已经减弱，企业看来更加愿意进行设备投资。

经济部指出，由于就业市场情况良好，薪资增长稳健且物价几近持稳，民间消费保持强劲势头，同时政府支出也将支撑经济成长。

经济部称，“为难民提供帮助，应会促使政府支出明显增加，并为建筑业投资提供动力。”

政府已承诺，到2020年时将社会保障住房基金增加两倍至逾60亿欧元，以应对上百万难民涌入导致廉价住房短缺的问题。

在贸易问题上，经济部表示，“全球经济前景仍然低迷...中国经济增长正在逐步放缓。”

该部并称，油价挫跌还损及其他新兴市场的增长前景，对美国的石油企业和供应商有负面影响，而美国是德国最为重要的贸易伙伴。

经济部认为，“2016年开局良好，德国或可保持扩张的势头，但步伐略为放缓。”(完)