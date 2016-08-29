德国经济有望进一步成长 强劲的家庭及政府支出盖过英退冲击

路透柏林8月26日 - 德国经济料将进一步成长，强劲的家庭及政府支出促成经济活动自我强化周期，不过英国公投退欧让拥有海外业务的德国企业惴惴不安。

本周公布的数据及调查结果显示，内需在拉动德国经济方面的作用增强，不止弥补了出口产业因外需疲弱而表现低迷的影响。

周五公布的GfK消费者信心指数显示，强劲的劳动力市场、不断上涨的薪资以及超低的借贷成本表明，德国消费者的支出能力将进一步增强。

调查显示，德国消费者信心在即将进入9月之际却意外改善，创下过去15年里的最高水平之一。

这强化了对于民间消费以及政府支出将推动2016年德国经济成长1.7%的预期，而这一预期很有可能会进一步上调。

GfK称，预计占GDP约50%的民间消费将增长2%。

“德国消费者仍未显示出疲乏的迹象，”Sal. Oppenheim的经济学家Ulrike Kastens说，“和建筑一样，民间消费依然是德国经济的重要支柱。”

但企业不愿投资依然阻碍经济加速增长。Kastens将企业投资称为经济的致命弱点。

一些分析师现在认为，第三季经济增速将从第二季的0.4%加快至0.5%。

德国政府和央行预计，该国2016年全年GDP将增长1.7%，齐平去年录得的四年来最高增幅。(完)