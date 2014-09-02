德国经济：2014上半年政府预算盈余创纪录，增加支出的压力上升

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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德国财政部长朔伊布勒称德拉吉的言论“被过度解读”。德国《明镜》周刊周日报导称，他和德国总理梅克尔致电德拉吉，对其言论表示不满，不过政府发言人否认总理曾这样做。
德国总理梅克尔周一表示，如果政府有可用资金，则投资将成为政策关注重点，但在此之前政府要先观察一下经济发展情况。
朔伊布勒随后在柏林的一次会议上承认，欧洲投资过低，但怀疑这是否应通过公共支出或放松货币政策来解决。
周一的数据显示，德国上半年整体预算盈余达到161亿欧元(212亿美元)，或国内生产总值(GDP)的1.1%。
这是1990年德国统一以来最强劲的财政表现，今年有望连续第三年实现预算盈余。欧盟执委会预计，德国将是今年欧元区唯一能实现预算盈余的国家。(完) (编译 李婷仪/王丽鑫； 审校 张荻)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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