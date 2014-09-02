德国经济：2014上半年政府预算盈余创纪录，增加支出的压力上升

德国财政部长朔伊布勒称德拉吉的言论“被过度解读”。德国《明镜》周刊周日报导称，他和德国总理梅克尔致电德拉吉，对其言论表示不满，不过政府发言人否认总理曾这样做。

德国总理梅克尔周一表示，如果政府有可用资金，则投资将成为政策关注重点，但在此之前政府要先观察一下经济发展情况。

朔伊布勒随后在柏林的一次会议上承认，欧洲投资过低，但怀疑这是否应通过公共支出或放松货币政策来解决。

周一的数据显示，德国上半年整体预算盈余达到161亿欧元(212亿美元)，或国内生产总值(GDP)的1.1%。