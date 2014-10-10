德国经济：政府下周将调降2014年及2015年经济成长预估--消息人士

今年德国经济开局强劲，但下调增长预估看来在所难免，此前第二季经济萎缩0.2%，而且近期公布一系列数据非常疲弱，其中包括出口下滑，这暗示第三季经济或许也将停滞。

本周国际货币基金组织(IMF)将德国2014和2015年经济增长分别下调至1.4%和1.5%，知名经济智库也将它们的预估下调至1.3%和1.2%。

政府高官将在下周一举行会议进一步微调预估，该预估数据将由经济部长加布利尔周二公布，并将作为新的税收预估的基础。(完)