德国经济：政府下周将调降2014年及2015年经济成长预估--消息人士

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
今年德国经济开局强劲，但下调增长预估看来在所难免，此前第二季经济萎缩0.2%，而且近期公布一系列数据非常疲弱，其中包括出口下滑，这暗示第三季经济或许也将停滞。
本周国际货币基金组织(IMF)将德国2014和2015年经济增长分别下调至1.4%和1.5%，知名经济智库也将它们的预估下调至1.3%和1.2%。
政府高官将在下周一举行会议进一步微调预估，该预估数据将由经济部长加布利尔周二公布，并将作为新的税收预估的基础。(完)
(编译 王颖/李春喜 审校 高琦/田建华)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。