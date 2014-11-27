重温稿-《综述》德国通胀回落至近五年来最低，欧洲央行仍面临进一步行动的压力

* 德国11月消费者物价调和指数回落至0.5%

* 物价压力为2010年2月以来最低

* 失业率处于纪录低位

路透柏林11月27日 - 欧洲最大经济体德国11月的通胀年率回落至近五年来最低，表明欧元区的通缩风险并未减弱

德国联邦统计局周四公布的数据显示，德国11月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上扬0.5%，10月为增长0.7%，路透调查预估为上升0.6%。11月初值较上月持平。

德国11月消费者物价指数(CPI)初值较上月持平，较上年同期上扬0.6%，路透调查预估为上涨0.1%和上涨0.6%。终值将于12月11日公布。

“从长远来看，如果近期能源价格跌势持续，且所造成影响未能被货币大幅贬值所抵消的话，可能打压德国总体通胀进一步走低，”ING Bank分析师Carsten Brzeski表示。

“下周欧洲央行将举行政策会议，今日出炉的德国通胀数据可能预示着央行将会再度下调通胀预期。”

周五将公布欧元区通胀数据初值，路透调查预计，数据将显示通胀年率从0.4%回落至0.3%。欧洲央行认为，通胀处于1%之下属于可能滑入通缩的“危险区域”。

“由于欧元区最大和最强劲经济体的通胀势将保持在远低于目标的水平，欧洲央行将继续面临提供进一步政策支持的强大压力，”Capital Economics的Jennifer McKeown 表示。

欧洲央行已开始购买担保债券和资产支持证券(ABS)，以重振欧元区经济，并防止出现通缩。央行可能最快在明年首季决定是否开始购买公债。

失业率触及纪录低位，薪资增长以及低利率正扶助提振德国经济。受西方国家与俄罗斯在乌克兰问题上对峙的不确定性，以及部分欧元区成员国经济成长疲弱拖累，德国经济举步维艰。

德国联邦劳工局周四数据显示，11月失业率降至纪录低点6.6%，显示内需直到2015年将继续支撑该国增长。

德国11月经季节调整的失业人口减少1.4万人至287.2万，总失业人口数量为23年最低。路透调查的分析师此前预计减少0.4万。