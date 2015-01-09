更新版 1-德国经济：11月出口与工业生产双降，经济步履迟滞

欧元债市：公债收益率全线上升，焦点转至宏观前景
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
他还表示，尽管波动程度相对较小的两个月数据显示，德国10-11月的工业生产为增长1.0%，可能提振第四季国内生产总值(GDP)，但该季度经济增幅不大可能超过0.2%。
此前周四公布的数据显示，德国工业产品需求下滑，工业订单大幅下降2.4%，因大宗订单减少。
多数分析师预计德国经济第四季仅能实现温和增长，结束过去这令人失望的一年。去年第二季德国经济萎缩，第三季几乎无增长。
不过第四季增长也有一些乐观的迹象。去年年末德国的信心指标有所好转，10月和11月零售销售攀升。
2014年全年GDP数据将在下周四公布。德国政府的预估为增长1.2%。
尽管德国经济向来以出口为导向，但2014年出口表现不佳，因欧元区贸易伙伴国需求下滑，且国外危机损伤企业信心，导致投资推迟。
细分的未经调整贸易数据显示，11月德国对欧盟出口同比增长4.8%，对欧洲以外国家出口则下滑3.0%。(完)
(编译 朱晓军/王丽鑫；审校 田建华/白云)
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
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路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261 44 - - * 6月 232 25 232.5 2 * 7月 220.5 76 221.5 40 * 8月 214.5 413 216.6 51 * 9月 212.1 1,881 212.9 415 * 10月 208.7 4,004 209.6 1,226 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100