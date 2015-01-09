更新版 1-德国经济：11月出口与工业生产双降，经济步履迟滞

他还表示，尽管波动程度相对较小的两个月数据显示，德国10-11月的工业生产为增长1.0%，可能提振第四季国内生产总值(GDP)，但该季度经济增幅不大可能超过0.2%。

此前周四公布的数据显示，德国工业产品需求下滑，工业订单大幅下降2.4%，因大宗订单减少。

多数分析师预计德国经济第四季仅能实现温和增长，结束过去这令人失望的一年。去年第二季德国经济萎缩，第三季几乎无增长。

不过第四季增长也有一些乐观的迹象。去年年末德国的信心指标有所好转，10月和11月零售销售攀升。

2014年全年GDP数据将在下周四公布。德国政府的预估为增长1.2%。

尽管德国经济向来以出口为导向，但2014年出口表现不佳，因欧元区贸易伙伴国需求下滑，且国外危机损伤企业信心，导致投资推迟。

细分的未经调整贸易数据显示，11月德国对欧盟出口同比增长4.8%，对欧洲以外国家出口则下滑3.0%。(完)