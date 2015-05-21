德国经济：财政部认为年内余下时间经济将持续上扬

“在有利的宏观经济环境下，比如国内外企业前景改善、低利率、能源产品价格持续低位等，显示年内余下时间经济将继续上扬，”财政部报告称。

德国2015年第一季经济增长率放缓至0.3%，去年第四季为增长0.7%。外贸对第一季经济造成拖累。

尽管本周出炉的两份调查显示经济增长可能放缓，但财政部仍发布乐观的经济评估。

周二公布的调查显示，5月德国分析师和投资者信心恶化程度较预期严重，因金融市场动荡下，他们对欧洲最大经济体德国的前景预期也随之动摇。

周四发布的调查显示，德国民间部门的扩张步伐在5月连续第二个月放缓，暗示这个欧洲最大经济体的增长可能已经触顶。 (完)