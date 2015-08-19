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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 06:49 BJT

德国经济：第二季经济持续好转，预计将继续温和成长--财政部

路透柏林8月20日 - 德国财政部周四表示，德国第二季经济持续好转，预计将以温和步伐成长。

继第一季增长0.3%后，第二季经济增长了0.4%。

“指标显示，经济将继续小幅改善，”财政部在月报中称。

财政部还表示，受海外需求升温提振，工业订单充裕支持了经济增长趋势。

但该部指出经济面临一些风险，例如希腊危机恶化、以及中国金融市场动荡。

此外，财政部表示，前两季净出口较上年同期增加了250亿欧元。(完) (编译 许娜；审校 王丽鑫)

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