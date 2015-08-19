德国经济：第二季经济持续好转，预计将继续温和成长--财政部

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透柏林8月20日 - 德国财政部周四表示，德国第二季经济持续好转，预计将以温和步伐成长。
继第一季增长0.3%后，第二季经济增长了0.4%。
“指标显示，经济将继续小幅改善，”财政部在月报中称。
财政部还表示，受海外需求升温提振，工业订单充裕支持了经济增长趋势。
但该部指出经济面临一些风险，例如希腊危机恶化、以及中国金融市场动荡。
此外，财政部表示，前两季净出口较上年同期增加了250亿欧元。(完) (编译 许娜；审校 王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”