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市场报道 | 2016年 3月 23日 星期三 18:28 BJT

德国经济：政府顾问小组将2016年增长预估下调0.1个百分点

路透柏林3月23日 - 德国政府的经济顾问小组周三小幅下调2016年的经济增长预测，称全球经济的不确定性将略微影响贸易。

顾问小组称，预计今年德国经济增长1.5%，较前次预估低0.1个百分点。

他们并称，经济将继续受到消费、健康的就业市场、政府扩大支出以及欧洲央行(ECB)的扩张性货币政策的提振。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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