德国数据：3月工业生产大幅下滑，但出口意外强劲增加

欧洲政经：德国仍预期IMF参与希腊援助计划--财政部发言人
路透柏林1月18日 - 德国财政部发言人周三称，政府仍预期国际货币基金组织(IMF)将参与希腊救助计划。 德国画报稍早曾报导称，德国财长正准备在IMF不参与的情况下对希腊继续提供援助。 “对我们来讲，(IMF)参与进来是事先承诺的，也是必不可少的，”这位发言人说。(完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
路透柏林5月10日 - 周二出炉的数据显示，德国3月工业生产降幅大于预期，但出口意外强劲增长，显示在整体稳定的第一季，末期经济表现喜忧参半。
经济部公布，德国3月工业生产较前月下降1.3%，创2014年8月以来最大月度降幅，而且逊于路透调查预估的下降0.2%。
经济部表示，第一季工业生产整体较前季上升1.8%，并称建筑和资本财强劲增加。
“工业领域已经克服了2015年下半年的外贸相关疲弱状况，”经济部指出，“工业领域的经济趋势目前趋于上行。”
另据德国联邦统计局公布的一份数据显示，3月经季节调整出口较前月增加1.9%，进口较前月减少2.3%，贸易顺差扩大至236亿欧元。
路透调查的分析师预计，德国3月出口较前月持平，进口减少0.3%。(完)
(编译 杜明霞；审校 刘秀红)
路透柏林1月18日 - 德国财政部发言人周三称，政府仍预期国际货币基金组织(IMF)将参与希腊救助计划。 德国画报稍早曾报导称，德国财长正准备在IMF不参与的情况下对希腊继续提供援助。 “对我们来讲，(IMF)参与进来是事先承诺的，也是必不可少的，”这位发言人说。(完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，已有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但周五起八家大型金融机构即开始提 供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今日起停止供应拆款资金，预估接下来数日资金 可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调
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