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市场报道 | 2016年 5月 10日 星期二 15:03 BJT

德国数据：3月工业生产大幅下滑，但出口意外强劲增加

路透柏林5月10日 - 周二出炉的数据显示，德国3月工业生产降幅大于预期，但出口意外强劲增长，显示在整体稳定的第一季，末期经济表现喜忧参半。

经济部公布，德国3月工业生产较前月下降1.3%，创2014年8月以来最大月度降幅，而且逊于路透调查预估的下降0.2%。

经济部表示，第一季工业生产整体较前季上升1.8%，并称建筑和资本财强劲增加。

“工业领域已经克服了2015年下半年的外贸相关疲弱状况，”经济部指出，“工业领域的经济趋势目前趋于上行。”

另据德国联邦统计局公布的一份数据显示，3月经季节调整出口较前月增加1.9%，进口较前月减少2.3%，贸易顺差扩大至236亿欧元。

路透调查的分析师预计，德国3月出口较前月持平，进口减少0.3%。(完)

(编译 杜明霞；审校 刘秀红)

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