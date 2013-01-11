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货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 17:10 BJT

德国经济: 第四季经济下滑,因欧洲需求疲软

路透柏林1月11日 - 德国经济部周五表示,德国第四季经济表现下滑,因欧洲需求疲软,工业减少生产.

经济部在月报中指出,德国经济基本实力及全球经济的正面讯号,显示德国经济将在今年明显回升.

"根据多项指标,我们应可预期第四季经济表现明显下滑,"经济部称.(完) (编译 蔡美珍; 审校 王洋)
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