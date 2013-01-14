更新版-德国经济: 2012年第四季萎缩,因欧洲需求疲弱

这与显示订单锐减、产出小幅增加、出口和进口下滑,以及制造业萎缩的近期数据相符.

多数分析师表示,德国经济第四季小幅萎缩,他们认为避开了衰退(连续两季的萎缩即为衰退),并在今年第一季回升.

经济部表示,德国经济的潜在力道,以及全球经济的正面迹象,暗示经济在2013年当中可望"明显复苏",尤其是鉴于其仍有竞争力,且国际环境略为平静.

"信心指标稍有改善,暗示经济开年发展正面,且将迅速克服暂时性的疲弱,"经济部表示.

近期调查也显示,德国企业信心回升,投资者信心趋升;同时订单水准显示稳定的迹象.

直到去年,德国大都躲过欧元区问题的冲击,2010年时经济成长4.2%,2011年也有3%的增幅,但经济部在10月时表示,预期2012年经济成长将放缓至0.8%左右.