更新版-德国经济: 2012年第四季萎缩,因欧洲需求疲弱

全球经济：欧洲财长承认G20将达不到通过改革实现经济额外增长的目标
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
这与显示订单锐减、产出小幅增加、出口和进口下滑,以及制造业萎缩的近期数据相符.
多数分析师表示,德国经济第四季小幅萎缩,他们认为避开了衰退(连续两季的萎缩即为衰退),并在今年第一季回升.
经济部表示,德国经济的潜在力道,以及全球经济的正面迹象,暗示经济在2013年当中可望"明显复苏",尤其是鉴于其仍有竞争力,且国际环境略为平静.
"信心指标稍有改善,暗示经济开年发展正面,且将迅速克服暂时性的疲弱,"经济部表示.
近期调查也显示,德国企业信心回升,投资者信心趋升;同时订单水准显示稳定的迹象.
直到去年,德国大都躲过欧元区问题的冲击,2010年时经济成长4.2%,2011年也有3%的增幅,但经济部在10月时表示,预期2012年经济成长将放缓至0.8%左右.
经济部表,强劲的就业市场持续支持国内经济,并表示德国经济成长的重要推手--出口,今年可望逐步重拾动能.(完) (编译 程琳/戴素萍; 审校 于春红)
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
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