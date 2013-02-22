德国数据: 2012年第四季GDP确认为较上季下滑0.6%,较上年同期增加0.1%

路透柏林2月22日 - 德国周五的数据显示,第四季对外贸易抵消国内需求的支撑,将国内生产总值(GDP)拖低,再次显示欧债危机冲击了该欧洲最大经济体.

联邦统计局公布的经季节调整的数据确认第四季德国GDP较上季萎缩0.6%.

对外贸易对gdp增长率的拖累是0.8个百分点,国内需求则贡献了0.2个百分点.(完)