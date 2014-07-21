《焦点》德国央行预计第二季该国经济停滞不前，但IMF对全年看法乐观

上周，德国经济智库ZEW公布，7月德国分析师和投资者信心连续第七个月下滑，至2012年12月以来最低位，显示德国经济第三季开局不利。

与德国央行一样，ZEW也认为地缘政治因素--即中东政局不稳已损及德国投资者信心.

欧洲央行在7月政策会议后表示，地缘政治风险“有可能会对欧元区的经济形势产生负面影响”。

“就第二季以后的前景而言，目前对(德国)经济的看法显然变得更加谨慎一点，”荷兰国际集团(ING)分析师Carsten Brzeski称，并指出经济成长面临来自乌克兰危机、加沙和伊拉克冲突的风险。

“我认为仅靠地缘政治风险增强还不足以促使欧洲央行立即出台更多刺激举措，”他补充道，“如果形势恶化，我更期待全球主要央行采取协同行动--如果局势真的恶化的话。”