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货币新闻 | 2015年 3月 11日 星期三 18:10 BJT

德国经济：2015年年初动能增强--经济部

路透柏林3月11日 - 德国经济部周三称，该国经济今年年初势头加强，回升趋势将持续至春季。该部并称，经济已摆脱去年夏天疲态。

“德国经济年初出现回升，”经济部在月报中称。

不过该部表示，1月工业生产相对疲软，代表不应期望过高，因全球经济尚未非常强劲。(完) (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
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