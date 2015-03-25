德国经济：欧元贬值及油价下跌提振企业信心--IFO经济学家

“欧元贬值和油价下跌的效应越来越强，”沃拉博说。“从低油价中受益的主要是化工，以及橡胶和合成材料行业。”

他还说，“欧元贬值还提升了出口商的预期。”

沃拉博说国内消费水平也维持在高位，但指出建筑业出现回落迹象。

“人们仍在购物，”他说。“就业上升、工资上涨及低通胀率使民众乐于进行消费。目前唯一表现不好的是建筑业。建筑业的繁荣逐渐疲软，一部分的原因是3月的寒冷天气。”

沃拉博认为眼前没有经济过热的风险。

“目前我没有看到任何导致经济过热的因素，”他说。“德国经济的状况很好。”(完)