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货币新闻 | 2013年 2月 22日 星期五 17:26 BJT

表格: 德国2月Ifo企业景气判断指数跳升至107.4,高于市场预估

路透柏林2月22日 - 德国经济智库Ifo周五公布的调查显示:

德国2月IFO企业景气判断指数为107.4,路透调查预估为105.0

德国2月IFO企业现况指数为110.2,路透调查预估为108.5

德国2月IFO企业预期指数为104.6,路透调查预估为101.3

以下为详细数据(括号内为修正值):

德国 2013年2月 2013年1月 2012年2月

企业景气 107.4 (104.3) 109.5

企业现况 110.2 (108.1) 117.3

企业预期 104.6 (100.6) 102.2(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)

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