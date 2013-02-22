表格: 德国2月Ifo企业景气判断指数跳升至107.4,高于市场预估

中国企业：西王集团全面接管齐星集团，百亿债务危机警报暂时解除
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
路透柏林2月22日 - 德国经济智库Ifo周五公布的调查显示:
德国2月IFO企业景气判断指数为107.4,路透调查预估为105.0
德国2月IFO企业现况指数为110.2,路透调查预估为108.5
德国2月IFO企业预期指数为104.6,路透调查预估为101.3
以下为详细数据(括号内为修正值):
德国 2013年2月 2013年1月 2012年2月
企业景气 107.4 (104.3) 109.5
企业现况 110.2 (108.1) 117.3
企业预期 104.6 (100.6) 102.2(完)
(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
路透上海4月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8930元附近，较上日升值约63点。
--中科云网发布公告，公司、公司控股股东孟凯、董事长王禹皓于3月31日下午收到证监会的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法，证监会决定对公司立案调查，同时被立案调查的还有公司控股股东孟凯、董事长兼总裁王禹皓。