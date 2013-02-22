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市场报道 | 2013年 2月 22日 星期五 17:42 BJT

《即时观点》德国2月Ifo企业景气判断指数增幅创2010年7月以来最高

BHF银行分析师PETER MEISTER:

德国经济很顺利地摆脱危机.我们预期第一季经济已在复苏.同样令人鼓舞的是预期指数也很好.这显示向上的趋势能维持住.该指数显示全球经济正在复苏.(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)

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