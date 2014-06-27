德国经济：智库Ifo上调经济增长预估，因预期企业扩大投资并拉动内需

路透柏林6月26日 - 德国智库Ifo institute周四公布，预测今年德国经济将增长2.0%，稍高于上次预测，因预期企业将再次扩大投资并拉动内需。

不过这次预测的前提是，乌克兰紧张局势不升级，而且伊拉克冲突不会导致油价暴涨。

Ifo预测明年德国经济增长将加快至2.2%。去年的增速为0.7%。

Ifo在去年12月时预测今年经济将成长1.9%，政府预测为成长1.8%。

“复苏很强劲，而且正在增强，”Ifo分析师Timo Wollmershaeuser表示。“前提是乌克兰冲突不会恶化，油价也不会因为伊拉克战争大幅上涨。 ”

Ifo预测过去两年为负值的设备投资今年增长7.4%，明年成长10.0%。

不过本周稍早，该机构公布的德国6月IFO企业景气判断指数降幅超过预期，因为企业愈发担心乌克兰和伊拉克的紧张局势会打击业务。

Ifo称，全球经济的一个主要风险仍是欧元区的“脆弱局面”，由于各国“成本太高难有竞争力”，危机在任何时候都可能再次爆发。

Ifo预测今年消费者物价上涨1.1%，明年料上涨1.7%，这部分得益于新的最低工资标准。欧洲央行定义的稳定物价是上涨不到2%。(完)