德国经济：智库Ifo上调经济增长预估，因预期企业扩大投资并拉动内需

欧元债市：法国公债收益率上升，因总统选举进入倒计时
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
路透柏林6月26日 - 德国智库Ifo institute周四公布，预测今年德国经济将增长2.0%，稍高于上次预测，因预期企业将再次扩大投资并拉动内需。
不过这次预测的前提是，乌克兰紧张局势不升级，而且伊拉克冲突不会导致油价暴涨。
Ifo预测明年德国经济增长将加快至2.2%。去年的增速为0.7%。
Ifo在去年12月时预测今年经济将成长1.9%，政府预测为成长1.8%。
“复苏很强劲，而且正在增强，”Ifo分析师Timo Wollmershaeuser表示。“前提是乌克兰冲突不会恶化，油价也不会因为伊拉克战争大幅上涨。 ”
Ifo预测过去两年为负值的设备投资今年增长7.4%，明年成长10.0%。
不过本周稍早，该机构公布的德国6月IFO企业景气判断指数降幅超过预期，因为企业愈发担心乌克兰和伊拉克的紧张局势会打击业务。
Ifo称，全球经济的一个主要风险仍是欧元区的“脆弱局面”，由于各国“成本太高难有竞争力”，危机在任何时候都可能再次爆发。
Ifo预测今年消费者物价上涨1.1%，明年料上涨1.7%，这部分得益于新的最低工资标准。欧洲央行定义的稳定物价是上涨不到2%。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。