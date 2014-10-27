更新版 1-德国经济：10月企业景气判断指数六连降，跌至近两年低位

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
包括经济合作暨发展组织(OECD)、国际货币基金组织(IMF)和其他领先机构在内的众多组织，已经下调德国经济增长预估，而且德国政府目前预计今年经济仅成长1.2%。
虽然德国经济第一季录得增长，但第二季萎缩0.2%，目前人们普遍担忧德国第三季将陷入技术性衰退。经济活动连续两个季度下滑即意味着技术性衰退。
由于围绕乌克兰的紧张情势继续拖累西方与俄罗斯之间的关系，今年余下时间经济前景亦不乐观。德国约有10%的出口商品目的地为俄罗斯。
Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)表示，预计德国经济第四季将录得零增长。调查显示，企业对现况和未来的看法都更加悲观。
近期数据显示前景黯淡，工业订单、产出和出口均以2009年全球金融危机高峰以来最快速度下降。
投资者信心最近亦下挫。不过消费者信心仍带来一丝希望，上周GfK调查显示，11月消费者信心指数上升 。由于制造业反弹，德国10月民间部门增速也提高。
浏览德国Ifo、PMI和GDP图表，请点选：link.reuters.com/buf92w
(完)
(编译 艾茂林/杜明霞；审校 高琦)
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *甘肃 4/18 5 3.57% 40 1.52 +39 7 3.77% 50 1.25 +48 青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 4,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/25 7 2.45% 400 2017/4/26 7 2.45% 400