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债券 | 2014年 10月 27日 星期一 18:00 BJT

更新版 1-德国经济：10月企业景气判断指数六连降，跌至近两年低位

包括经济合作暨发展组织(OECD)、国际货币基金组织(IMF)和其他领先机构在内的众多组织，已经下调德国经济增长预估，而且德国政府目前预计今年经济仅成长1.2%。

虽然德国经济第一季录得增长，但第二季萎缩0.2%，目前人们普遍担忧德国第三季将陷入技术性衰退。经济活动连续两个季度下滑即意味着技术性衰退。

由于围绕乌克兰的紧张情势继续拖累西方与俄罗斯之间的关系，今年余下时间经济前景亦不乐观。德国约有10%的出口商品目的地为俄罗斯。

Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)表示，预计德国经济第四季将录得零增长。调查显示，企业对现况和未来的看法都更加悲观。

近期数据显示前景黯淡，工业订单、产出和出口均以2009年全球金融危机高峰以来最快速度下降。

投资者信心最近亦下挫。不过消费者信心仍带来一丝希望，上周GfK调查显示，11月消费者信心指数上升 。由于制造业反弹，德国10月民间部门增速也提高。

浏览德国Ifo、PMI和GDP图表，请点选：link.reuters.com/buf92w

(完)

(编译 艾茂林/杜明霞；审校 高琦)
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