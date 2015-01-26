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货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 17:16 BJT

表格：德国1月IFO企业景气判断指数升至106.7，略高于预估

德国        2015年1月   2014年12月   2014年1月
    企业景气      106.7       105.5      110.8
    企业现况      111.7       109.8      113.4 
    企业预期      102.0       101.3      108.3(完)
  
 (编译 王丽鑫；审校 张涛/张若琪)
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