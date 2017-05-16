IMF敦促德国投资基建项目 鼓励雇主提高薪资

路透柏林5月15日 - 国际货币基金组织(IMF)周一表示，德国应将增加的税收收入用于投资基建项目，这会增强德国经济增长潜力，鼓励雇主提高薪资，以助力提振欧元区通胀。

IMF上述建议与德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)的想法相左。朔伊布勒上周四上调今年税收收入估值，并且否认德国投资不足。

IMF与德国当局进行“第四条款”(Article IV)年度谘商后表示，德国规模庞大和持续存在的经常帐盈余反映出，国内储蓄很高而且国外有更好的投资机会。

“德国应实施配套的财政和结构性政策，以维护实力和解决仍存在的挑战，包括削减外部失衡问题，”IMF补充说。

IMF一位官员在新闻会上称，该组织预计2020年德国经常帐盈余与国内生产总值(GDP)之比将从去年的8.3%降至7.5%，并称该比例在2.5-5%之间是合适的。

德国的经常帐盈余问题是多年来与美国、IMF和其他欧元区国家争执的一个原因。

IMF在报告中称，德国经济表现很好，但企业投资缺乏动力，而且人口老龄化给长期增长前景带来压力。

IMF还建议进行养老金改革，增强延后退休的吸引力。

该组织称，从欧元区整体来看，要想提振区内通胀及帮助货币政策正常化，德国的薪资和物价通胀需要持续上升。(完)