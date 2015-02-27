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货币新闻 | 2015年 2月 27日 星期五 21:08 BJT

表格：德国2月CPI初值为较前月上涨0.9%，较上年同期上升0.1%

路透柏林2月27日 - 德国联邦统计局周五公布：
    
    * 德国2月消费者物价指数(CPI)初值较前月上涨0.9%，较上年同期上
升0.1%(预估分别为上涨0.7%和下滑0.2%)
    * 德国2月消费者物价调和指数(HICP)初值较前月上涨1.0%，较上年
下降0.1%(预估分别为上涨0.7%和下滑0.4%)
    
     详细数据如下:
    变动百分比
                          2015年2月   2014年1月      指数权重
    整体物价                 +0.1        -0.4           1000
    商品                     -1.4        -2.0         479.77
      能源                   -7.3        -9.0         106.56
      食品                   -0.4        -1.3          90.52
    服务                     +1.4        +1.2         520.23
      房屋租赁               +1.3        +1.3         209.93(完)
    
      

 (编译 李春喜 审校 王洋)
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