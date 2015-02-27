表格：德国2月CPI初值为较前月上涨0.9%，较上年同期上升0.1%

加拿大股市：收高，油价大涨提振能源股领跑
路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。
路透柏林2月27日 - 德国联邦统计局周五公布： * 德国2月消费者物价指数(CPI)初值较前月上涨0.9%，较上年同期上 升0.1%(预估分别为上涨0.7%和下滑0.2%) * 德国2月消费者物价调和指数(HICP)初值较前月上涨1.0%，较上年 下降0.1%(预估分别为上涨0.7%和下滑0.4%) 详细数据如下: 变动百分比 2015年2月 2014年1月 指数权重 整体物价 +0.1 -0.4 1000 商品 -1.4 -2.0 479.77 能源 -7.3 -9.0 106.56 食品 -0.4 -1.3 90.52 服务 +1.4 +1.2 520.23 房屋租赁 +1.3 +1.3 209.93(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7大豆期货 周三 收低3-3/4美分，报每蒲式耳9.70-1/4美元，分析师表示，因美国农业部( USDA)公布的全球大豆库存预估高于预期。 在USDA公布报告后，7月大豆期合约应声跳涨至六周高位9.89美元， 但之后回落，因交易商消化了数据。 美国农业部(USDA)在首份2017/18销售年度供需预估报告中，预计美 国大豆结转库存为4.80亿蒲式耳，低于市场预估均值的5.63亿。 不过，偏空的数据方面，美国农业部上调2016/17年全球大豆结转库 存预估至9,014万吨，超过了市场预估区间的高端。 至于2017/18年，美国农业部预计全球大豆年末库存预估为8,881万吨 ，高于市场预估均值8,659万吨。 美国农业部上调巴西2016/17年大豆产量预估至1.116亿吨，高于上月 预估的1.11亿吨；上调阿根廷大豆产量预估至5,700万吨，4月时预估为5, 600万吨。 CBOT-7月豆油期货 收跌0.61美
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 三收涨2-1/4美分，报每蒲式耳4.31-3/4美元，因回补空头等技术性买盘 和玉米上涨的外溢效应，交易商称。 美国农业部(USDA)在首份2017/18销售年度供需预估报告中，预计全 球小麦年末库存为2.5829亿吨，甚至高于市场预估区间的最高端。 美国农业部也上调其2016/17年全球小麦年末库存预估至2.5535亿吨 ，高于市场预期。 美国农业部预计2017/18年美国冬麦产量为12.46亿蒲式耳，低于市场 预估均值12.93亿蒲式耳。分析师警告称，该数据可能没有反映出4月30日 周末横扫大平原和中西部种植地区的风暴对作物可能造成的破坏。 今日CBOT小麦期货预估成交量为128,526口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)