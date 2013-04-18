德国经济：主要智库预计今年内需将驱动德国经济强劲成长

美国数据：2月小型企业贷款指数较前月上升，但低于上年同期--PayNet
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透柏林4月18日 - 德国几家最主要的经济研究机构周四表示，德国经济今年在国内需求带动下将增长0.8%，而随着出口上升，经济增速到2014年会提高逾一倍至1.9%。
这些机构还表示，鉴于欧元区经济增长乏力，欧洲央行(ECB)采取降息措施似乎适宜，但这么做只会造成银行业所必需的重组往后推迟。
“今年春季德国经济重现向上趋势”，IFO、IWH、IfW与RWI等四家研究机构联合发布的半年度报告称。德国政府委托这些机构联合制作报告，之后会将其应用于政府自身的经济增长预测。
报告称，德国经济2013年全年增速预测被从去年10月预估的1.0%下修，是因为在2012年第四季经济萎缩后，必须补回一些增长。这对于统计数字的影响掩盖了德国经济增长强劲的事实。(完) (编译 隋芬; 审校 李春喜)
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
据周日晚间公告，西王特钢董事会已获西王集团告知，西王集团的财务状况保持强劲，营运表现理想并且资金来源充足，亦不会受齐星集团财务状况欠佳所造成的不利影响。