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债券 | 2013年 4月 18日 星期四 17:37 BJT

德国经济：主要智库预计今年内需将驱动德国经济强劲成长

路透柏林4月18日 - 德国几家最主要的经济研究机构周四表示，德国经济今年在国内需求带动下将增长0.8%，而随着出口上升，经济增速到2014年会提高逾一倍至1.9%。

这些机构还表示，鉴于欧元区经济增长乏力，欧洲央行(ECB)采取降息措施似乎适宜，但这么做只会造成银行业所必需的重组往后推迟。

“今年春季德国经济重现向上趋势”，IFO、IWH、IfW与RWI等四家研究机构联合发布的半年度报告称。德国政府委托这些机构联合制作报告，之后会将其应用于政府自身的经济增长预测。

报告称，德国经济2013年全年增速预测被从去年10月预估的1.0%下修，是因为在2012年第四季经济萎缩后，必须补回一些增长。这对于统计数字的影响掩盖了德国经济增长强劲的事实。(完) (编译 隋芬; 审校 李春喜)

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