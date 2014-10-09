《热点透视》德国痴迷削减支出，不撞南墙不回头

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撰稿 Olaf Storbeck 编译 李春喜

路透伦敦10月8日 - 德国正慢慢醒转，开始认识到经济复苏可能受挫的严峻现实。但总理梅克尔的经济政策可能依然我行我素：在国内和欧洲进行财政整固是她的优先事项。德国选民对撙节措施的痴迷，远超过对可能再发生经济低迷的担忧。除非爆发全面的就业危机，才可能促使柏林对政策路线做出根本性改变，但目前发生这种状况的可能性不大。

德国经济继在第一季实现增长之后，第二季国内生产总值(GDP)萎缩0.2%。此后公布的一系列经济数据意外低迷，已经动摇了这只是短暂异常现象的希望。8月新订单和工业生产的下降速度均创下五年多来最快。判断未来3-6个月GDP增长状况的可靠指标--9月Ifo企业景气判断指数连续第五个月下降，这预示经济将持续低迷。

但别以为梅克尔会对此很快做出反应。梅克尔把追求预算平衡作为剩余任期内的优先事项，已经使自己没有其他的选择余地。她对2015年预算没有增加新的负债引以为豪，这是1969年以来的首次。她与社会民主党人的执政联盟已经承诺未来要再创佳绩。

但梅克尔也非常聪明，没有在经济低迷之际支持进一步削减支出。但也别期望太高，能不犯下顺景气循环的大错已经很难得。她不是那种能主动扩大公共支出来应对经济放缓的领导人，因为这将与政府先前的承诺自相矛盾，而且与德国对经济政策的普遍共识相对立。德国人普遍接受的一种错误看法认为，凯恩斯的经济政策是不起作用的。当前的问题顶多让梅克尔更愿意接受法国和德国民众要求增加财政灵活性的呼声，以换取实施真正的改革。

倘若德国真的面临一场全面爆发的就业危机，或许能让政府对长期以来的政策进行彻底反思。但目前还没有出现这种状况的迹象。尽管失业率已经不再下降，但就业人数上升至纪录水平。即便2014年下半年经济表现令人失望，仍需要半年时间经济增长疲弱的影响才会传递到就业市场。梅克尔仍有很长时间继续执行受到误导的反赤字政策。(完)